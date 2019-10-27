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Konut faizinİ 1.09’a indirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2019
KONUT FAİZİNİ 1.09’A İNDİRDİ

Türkiye, konut kredisi faizini 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1.09'a indirdi. Kampanyadan mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek. ING Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olması için oranlarımızı güncelledik" dedi.

ING Türkiye, konut kredisi faizini 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1.09'a indirdi. Kampanyadan mevcut konut kredisini Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek. ING Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olması için oranlarımızı güncelledik" dedi.

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