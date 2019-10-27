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Kuyumcu sevindi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2019
KUYUMCU SEVİNDİ

'nın, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek altın alışverişinde taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, kuyumcuları memnun etti. Başkanı Oğuz Başman, Başman, kararın sıkıntıyı hafifleteceğini ve piyasanın canlanacağını söyledi.

BDDK'nın, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek altın alışverişinde taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, kuyumcuları memnun etti. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Başman, kararın sıkıntıyı hafifleteceğini ve piyasanın canlanacağını söyledi.

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