Kuyumcu sevindi
Giriş Tarihi: 27.10.2019
BDDK'nın, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek altın alışverişinde taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, kuyumcuları memnun etti. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Başman, kararın sıkıntıyı hafifleteceğini ve piyasanın canlanacağını söyledi.BDDK'nın, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek altın alışverişinde taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, kuyumcuları memnun etti. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Başman, kararın sıkıntıyı hafifleteceğini ve piyasanın canlanacağını söyledi.
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