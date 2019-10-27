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Akbank’tan 259 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2019
AKBANK’TAN 259 MİLYAR TL

Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektörün büyümesine destek olmayı sürdürdük" dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektörün büyümesine destek olmayı sürdürdük" dedi.

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