Akbank’tan 259 milyar TL

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektörün büyümesine destek olmayı sürdürdük" dedi.

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Genel Müdürübankanın yılın 9 aylıkdöneminde 4 milyar TL konsolidenet kar elde ettiğini bildirdi. Budönemde ekonomiye sağladıklarıkredi desteğini 214 milyarı nakdiolmak üzere toplam 259 milyar TLseviyesine çıkardıklarını kaydedenBinbaşgil, "Toplam mevduatımızulaştı. Reelsektörün büyümesine destek olmayısürdürdük" dedi.