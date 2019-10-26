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2019 PTT personel alımı Meclise geldi! 55 bin personel alınacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2019
2019 PTT PERSONEL ALIMI MECLİS'E GELDİ

şartsız personel alımı: Türkiye'de büyük bir istihdam sağlayan , geçtiğimiz aylarda yayınladığı duyuruda KPSS şartsız personel alımı yapılacağını açıklamıştı. PTT ilanları oldukça merak ediliyor. PTT 55 bin alımı yapacak mı? Bu bağlamda PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağı oldukça önemli. Çünkü binlerce kişi bu ilanı ve açıklamayı takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan duyuruda alım için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil.

şartsız personel alımları ile ilgili açıklama yapıldı. oldukça popüler durumda. Vatandaşlar bu bağlamda giriş şartlarını oldukça merak ediyor. Personel alımları için oldukça fazla bir şekilde yoğunluk oluştu. PTT personel alımları ile ilgili son gelişme ise 'ye gelmesi oldu. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" denildi.

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