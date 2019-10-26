84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları konusunda resmi açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınav sonuçlarının tarihi belirlendi. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen vatandaşlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, 84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 84. Özel Güvenlik soruları ve cevapları...

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 84. Dönem sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Soruları ve cevapları görüntüleyen adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 84. Özel Güvenlik soruları ve cevapları...

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84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.