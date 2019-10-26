26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2019
MERAKLA BEKLENİYORDU! TARİH BELLİ OLDU...

konusunda resmi açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınav sonuçlarının tarihi belirlendi. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen vatandaşlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, 84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 84. Özel Güvenlik soruları ve cevapları...

için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 84. Dönem sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Soruları ve cevapları görüntüleyen adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 84. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 84. Özel Güvenlik soruları ve cevapları...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN