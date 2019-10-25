Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019/1 bekçi alımı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Bekçilik sözlü mülakat işlemleri sona erdi. Adaylar mülakatların ardından uzun süredir değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar eğitimlere katılarak Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında bekçilik görevini yerine getirecek. Dolgun maaşı nedeniyle binlerce kişinin tercih ettiği bekçilik sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019/1 bekçi alımı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019/1 bekçi alımı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? Bu soruların yanıtları merakla araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında sözlü mülakat aşaması da sona erdi. Adaylar artık sözlü mülakattan çıkacak değerlendirmeyi bekliyor. Aradan geçen uzun sürede henüz değerlendirme sonuçları ilan edilmedi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor
Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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