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Son dakika: BDDK'dan altın hamlesi! Taksit sayısı artıyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2019
BDDK'DAN ALTIN HAMLESİ! TAKSİT SAYISI ARTIYOR...

Son dakika haberine göre; : "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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