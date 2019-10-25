25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
6 İLÇEDE O BORÇLARIN SÜRESİ UZATILDI

Son dakika haberine göre Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de ve prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de Genel Sağlık Sigortası () ve prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini 2 Aralık 2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz."

Öte yandan, 6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN