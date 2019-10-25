Bakan Berat Albayrak'tan bor madeni açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından 'Milli Enerji ve Maden Politikası ile Yeşil Kitap' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde açıklama yaptı.
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