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Voltaj zararını şirket ödeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
VOLTAJ ZARARINI ŞİRKET ÖDEYECEK

Elektrik şirketinin altyapı çalışmasında kullandığı yüksek voltaj nedeniyle evindeki bazı cihazların bozulduğunu belirterek hakem heyetine başvuran 'e, bozulan klima, buzdolabı, televizyon ve telefonun tamir ücreti olan bin 821 liranın faiziyle ödenmesine karar verildi.

Elektrik şirketinin altyapı çalışmasında kullandığı yüksek voltaj nedeniyle evindeki bazı cihazların bozulduğunu belirterek hakem heyetine başvuran Nazire Serbest'e, bozulan klima, buzdolabı, televizyon ve telefonun tamir ücreti olan bin 821 liranın faiziyle ödenmesine karar verildi. Vatandaşların servisten arızanın voltajdan kaynaklandığını gösteren rapor almaları gerektiği belirtildi.

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