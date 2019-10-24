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Haksız tahsilata fren geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
HAKSIZ TAHSİLATA FREN GELDİ

Doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. 'ndan () yapılan açıklamaya göre; doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle çıkarılabilecek.

Doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan () yapılan açıklamaya göre; doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi Bakanlığı veya akredite edilmiş yetkili istasyonların raporları esas alınacak.

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