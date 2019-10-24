Milli savunmaya yerli bor
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak Bor Karbür Üretim Tesisi'nin temeli cuma günü atılıyor.Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak Bor Karbür Üretim Tesisi'nin temeli cuma günü atılıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşa edilecek tesis ilk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
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