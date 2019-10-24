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Milli savunmaya yerli bor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
MİLLİ SAVUNMAYA YERLİ BOR

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan 'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak 'nin temeli cuma günü atılıyor.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan 'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak Bor Karbür Üretim Tesisi'nin temeli cuma günü atılıyor. 'in Bandırma ilçesinde inşa edilecek tesis ilk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek.


BARIŞ ŞİMŞEK

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