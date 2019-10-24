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THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
THY'DEN İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE SEFER İPTALİ

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları ()'nın bazı seferleri iptal edildi.

Yarın İtalya'da yapılması beklenen ENAV grevi (Hava Trafik Kontrolü Kurumu) nedeniyle, 'nin Milano, Roma ve Venedik'e planlanan bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre iptal edilen uçuşlar şu şekilde:

"TK 1895 Milanı ve TK1896 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul Roma ve TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1871-İstanbul Venedik ve TK 1872 Venedik-İstanbul"

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