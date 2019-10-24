THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nın bazı seferleri iptal edildi.

Yarın İtalya'da yapılması beklenen ENAV grevi (Hava Trafik Kontrolü Kurumu) nedeniyle, THY'nin Milano, Roma ve Venedik'e planlanan bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre iptal edilen uçuşlar şu şekilde:

"TK 1895 İstanbul Milanı ve TK1896 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul Roma ve TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1871-İstanbul Venedik ve TK 1872 Venedik-İstanbul"