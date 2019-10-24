Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 100 bini aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 100.447,23 seviyesine yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 100.447,23 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 662,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazancıyla 100.447,23 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,67 yükseliş kaydetti.
Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile bilişim oldu. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,94 yükselen BIST 100 endeksi, günü 99.785,16 puandan tamamladı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası TL varlıkların pozitif seyrini devam ettirmesinin beklendiğini ifade etti.
Trump, dün akşamki açıklamasında, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu kaydetti.
YOĞUN VERİ GÜNDEMİNİN TAKİP EDİLECEK
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin BIST 100 endeksinin yükseliş trendi içindeki hareketini destekleyeceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.
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