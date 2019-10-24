24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Berat Albayrak: İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak daha yükseldik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
BERAT ALBAYRAK DUYURDU! TÜRKİYE YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı , Dünya ’nın hazırladığı ’nde, 'nin 10 basamak daha yükselerek 33. ülke konumuna geldiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN