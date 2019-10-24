Berat Albayrak: İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak daha yükseldik
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde, Türkiye'nin 10 basamak daha yükselerek 33. ülke konumuna geldiğini duyurdu.Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması