Mühendisliği bırakıp tavuk çiftliği kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da tavuk çiftliği kuran endüstri mühendisi Şevki Oğuzhan Aras (29), hem kendi işyerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da tavuk çiftliği kuran endüstri mühendisi Şevki Oğuzhan Aras (29), hem kendi işyerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi. Aras, kurduğu bin tavuk kapasiteli çiftlikte ayda 25 bin yumurta üretiyor. İlerisi için büyük hedefleri olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti: "İlk etapta 2 bin, sonra 3 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum."