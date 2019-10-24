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Mühendisliği bırakıp tavuk çiftliği kurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
MÜHENDİSLİĞİ BIRAKIP ÇİFTLİK KURDU

Tarım ve 'nca yürütülen kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da kuran endüstri mühendisi (29), hem kendi işyerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da kuran endüstri mühendisi Şevki Oğuzhan Aras (29), hem kendi işyerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi. Aras, kurduğu bin tavuk kapasiteli çiftlikte ayda 25 bin yumurta üretiyor. İlerisi için büyük hedefleri olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti: "İlk etapta 2 bin, sonra 3 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorum."

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