24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
BİR ÇANTA KIYAFETLE İŞ SAHİBİ OLDU

'da, bileziğini sermaye yapıp altın günlerinde çantayla kıyafet satmaya başlayan kadın girişimci , 16 yılda elde ettiği başarıyla gurur duyuyor. Ev-araba sahibi olan, butik açan Özmen, "Bütün kadınlar ne isterse başarabilir, yeter ki azmetsinler" dedi.

Çorum'da, bileziğini sermaye yapıp altın günlerinde çantayla kıyafet satmaya başlayan kadın girişimci Fatma Özmen, 16 yılda elde ettiği başarıyla gurur duyuyor. Ev-araba sahibi olan, butik açan Özmen, "Bütün kadınlar ne isterse başarabilir, yeter ki azmetsinler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN