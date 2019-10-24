Bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu

Çorum'da, bileziğini sermaye yapıp altın günlerinde çantayla kıyafet satmaya başlayan kadın girişimci Fatma Özmen, 16 yılda elde ettiği başarıyla gurur duyuyor. Ev-araba sahibi olan, butik açan Özmen, "Bütün kadınlar ne isterse başarabilir, yeter ki azmetsinler" dedi.

bileziğini sermaye yapıp altın günlerinde çantayla kıyafet satmaya başlayan kadın girişimci16 yılda elde ettiği başarıyla gurur duyuyor. Ev-araba sahibi olan, butik açan Özmen, "Bütün kadınlar ne isterse başarabilir, yeter ki azmetsinler" dedi.