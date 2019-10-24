Genç girişimcilerin 'Multi Puzzle' oyununa ABD'li talip
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel'in Erciyes Teknopark'la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı 'Multi Puzzle' oyunu, Amerika'nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel'in Erciyes Teknopark'la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı 'Multi Puzzle' oyunu, Amerika'nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti. Mert Can Yüce, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması'nda ikinci olduklarını belirterek, "New York'ta düzenlenen İş Fikri Hızlandırma Programı'na katıldık. Amerika'da tanınan ünlü bir yayıncı oyun firması bizimle iletişime geçti ve oyunumuzu Amerika'da tanıtmak istediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 1 yıl içerisinde 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istediklerini dile getiren Onur Özel ise "Şu anda prototipi tamamlamış bulunmaktayız. Oyunumuzu herkese açmak için yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Trump "yaptırımları kaldırıyoruz" dedi dolar sert düştü
- Mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu
- Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
- Memur emeklisine Ocak'ta çifte zam!
- Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar düşüşe geçti
- Bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu
- Emekliye, memura ve yaşlıya müjdeli haber!
- İşte YPG'ye büyük darbenin vurulduğu Resulayn!
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması