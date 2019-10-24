KOBİ'lere önemli kolaylık... İhtiyaca göre destek

İşletme Değerlendirme Raporu’yla desteklerde yeni bir döneme girildiğini belirten KOSGEB Başkanı Uzkurt, ‘İşletmeye özgü destekler verme aşamasına geçiyoruz’ dedi.

KOSGEB'in hazırlayıp firmaların hizmetine sunduğu İşletme Değerlendirme Raporu; KOBİ'lere yol gösterici olacak, desteklerde yeni bir dönemi başlatacak. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, rapor ile bir işletmenin A'dan Z'ye hem kendi sektöründe hem bölgesinde hem de Türkiye genelinde karşılaştırmalı olarak fotoğrafının çekildiğini ifade etti. Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu belirten Uzkurt, "Bu raporları paydaşlarımızdan ve KOBİ'lerimizden gelen geri besleme ve taleplere göre yenileyip, geliştirebileceğiz" dedi.



KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, İşletme Değerlendirme Raporu'nu değerlendirdi.

YOL GÖSTERECEK

Uzkurt, yeni bir destek programı çıkarılacaksa veya bir KOBİ'ye destek için karar verilecekse bunları belirli bir veriye dayalı olarak yapmak gerektiğinin altını çizerek, "Kurulların karar sürecinde bu raporlar yol gösterici olacak" diye konuştu. Bu raporlar sayesinde her bir KOBİ'nin hangi yönünün güçlü, hangi yönünün zayıf olduğunu, nerede sıkıntı yaşadığını veya yaşayabileceğini analiz edebileceklerini anlatan Uzkurt, şunları kaydetti: "KOSGEB destek mekanizmalarında yeni bir sürece girildi. 'Proje getirin, biz değerlendirip destek verelim' anlayışıyla değil, her bir KOBİ'nin ihtiyacını tespit ettikten sonra o KOBİ'lere çağrıda bulunacağız. Diyeceğiz ki; 'Senin satış sorunun var, senin üretim sorunun var, senin teknoloji sıkıntın var. Gel bu yönlerini güçlendirelim.' Yani işletmeye özgü destekler verme aşamasına geçeceğiz."