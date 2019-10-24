Burs borcu olanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. Bugün İmal'e,"Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?" sorusu soruldu. İşte o sorunun yanıtı...Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?
Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir borç kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmayıp biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi taksite bölme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Memur emeklisine Ocak'ta çifte zam!
- Trump "yaptırımları kaldırıyoruz" dedi dolar sert düştü
- Genç girişimcilerin oyununa ABD'li talip
- Bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu
- Emekliye, memura ve yaşlıya müjdeli haber!
- KOBİ'lere ihtiyaca göre destek
- Turistin rotası kültür turları
- Mücevhere 75 bin TL ödül
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu
Daha Fazla Gör
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması