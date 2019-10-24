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Burs borcu olanlar dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
BURS BORCU OLANLAR DİKKAT!

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. Bugün İmal'e,"Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?" sorusu soruldu. İşte o sorunun yanıtı...

Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?
Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilere dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmayıp biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi taksite bölme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.

TAKVİM

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