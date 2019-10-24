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Turistin rotası kültür turları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019
TURİSTİN ROTASI KÜLTÜR TURLARI

’yı fetheden Ukraynalı’lar rotalarını Doğu’ya çevirdi. Ukraynalı’lar, ’dan sonra Doğu ve Güneydoğu kültür turlarına ilgi göstermeye başladı...

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Kültür ve Bakanlığı ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlediği turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor. 'ye en fazla gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna'dan gelen turistler artık 'nın yanı sıra , , , ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna'dan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkat çekiyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "2018 yılında Türkiye'ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 106 bin oldu" dedi.

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