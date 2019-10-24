Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığının, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemiz ile ilgili spekülatif ataklara ve olumsuz algı çalışmalarına rağmen piyasa güvenini yüksek tutup, finansman için en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve böyle önemli bir başarıyı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığının, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.
"TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemiz ile ilgili spekülatif ataklara ve olumsuz algı çalışmalarına rağmen piyasa güvenini yüksek tutup, finansman için en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve böyle önemli bir başarıyı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Öte yandan Bakan Albayrak, AA'nın "Hazinenin borç yönetimi başarısı ödüllendirildi" haberini paylaşımına ekledi.
Uluslararası sermaye piyasaları hakkında periyodik olarak piyasa değerlendirmesi, rapor, makale, röportaj gibi şekilde yayınlar hazırlayan ve alanında en itibarlı yayımcı kuruluşlardan GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığının borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi" seçti.
Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak değerlendirildi.
"PİYASA GÜVENİNİ HEP YÜKSEK TUTTUK"
Ödüle ilişkin AA'ya değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu, her anlamda elimizi güçlü tutuyor. Bu gücümüzü koruyarak, kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize ilerleyeceğiz." dedi.
Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden faydalandıklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BAŞARILI BORÇLANMA
GlobalCapital'ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı." ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, tüm zorlu süreçlere rağmen, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalara işaret edilerek, yatırımcılara verilen güçlü güvenin sürecin kolaylıkla atlatılmasını sağladığı bildirildi.
Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018'de 7,7 milyar dolar, 2019'da avro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8,7 milyar dolarlık finansman sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye'nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.
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