Faizlerde büyük düşüş! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 24 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları…

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası’nın yaptığı büyük faiz indiriminden sonra Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank kredi faiz oranları sorgulanmaya başlandı. Merkez Bankası’ndan bugün yapılan açıklamaya göre; banka politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50’den yüzde 14’e düşürüldü. Beklentilerin üzerinde yapılan indirim sonrası bankaların kredi faizlerinde indirim beklenmeye başlandı. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…

24 Ekim kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan faiz açıklamasına göre; banka politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürüldü. Bu durumun ardından kredi faizleri için gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi. Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, ING, Akbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları sorgulanıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde indirim beklenirken, kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Merkez Bankası politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çekmişti. İşte güncel kredi faiz oranları!

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir" denildi.

TOPARLANMA EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde edinilen verilerin "iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini" gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürüyor. Sanayi üretimi, son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık sergilemekle birlikte, ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını koruyor" denildi ve şu konuların altı çizildi: