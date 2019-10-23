Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’a haciz şoku

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Alatonlar'a haciz geldi. Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’a, hissedarı oldukları Alvimedica’nın bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle haciz geldi...

önde gelen iş insanlarından Alatonlar'a haciz geldi. Haciz işleminin hangi banka tarafından yapıldığı ve borcun miktarı ise açıklanmadı. Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarlarıve'a haciz geldiği açıklandı.'ndan'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım ile Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Ticaret A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarlarıve'un şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü haklarınabilgisi şirketimize ulaşmıştır."