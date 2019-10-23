23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’a haciz şoku

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019
LEYLA ALATON VE VEDAT AKSEL ALATON’A HACİZ ŞOKU

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Alatonlar'a haciz geldi. ve ’a, hissedarı oldukları Alvimedica’nın bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle haciz geldi...

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Alatonlar'a haciz geldi. Haciz işleminin hangi banka tarafından yapıldığı ve borcun miktarı ise açıklanmadı. Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'a haciz geldiği açıklandı. Alarko Grubu'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım ile Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Ticaret A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü haklarına ihtiyati haciz konulduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN