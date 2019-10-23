Hakan Atilla Avrupa’yı rahatsız etti
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'a (BİST) Genel Müdür olması, küçük ortağı rahatsız etti. BİST'te yüzde 10 hisseye sahip Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Atilla'yı istemedi.Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'a (BİST) Genel Müdür olması, küçük ortağı rahatsız etti. BİST'te yüzde 10 hisseye sahip Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Atilla'yı istemedi. EBRD'nin İletişim Yönetimi Müdürü Jonathan Charles, "Bize danışılmadı ve biz bunu desteklemiyoruz" açıklaması yaptı. Fakat EBRD'nin elinden bir şey gelmedi. Hakan Atilla, BİST'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.
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