23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakan Atilla Avrupa’yı rahatsız etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019
HAKAN ATİLLA AVRUPA’YI RAHATSIZ ETTİ

'nın 'a (BİST) Genel Müdür olması, küçük ortağı rahatsız etti. BİST'te yüzde 10 hisseye sahip Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Atilla'yı istemedi.

Hakan Atilla'nın 'a (BİST) Genel Müdür olması, küçük ortağı rahatsız etti. BİST'te yüzde 10 hisseye sahip Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Atilla'yı istemedi. EBRD'nin İletişim Yönetimi Müdürü Jonathan Charles, "Bize danışılmadı ve biz bunu desteklemiyoruz" açıklaması yaptı. Fakat EBRD'nin elinden bir şey gelmedi. Hakan Atilla, BİST'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN