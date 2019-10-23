23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Evde bakıma 1.471 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019
EVDE BAKIMA 1.471 TL

, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda.

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. Halen bin 384 lira 59 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, Ocak'ta memur maaş zammıyla yükselecek. Artış, tahminlere göre yüzde 6.3 olabilecek. Bu durumda evde bakım desteği aylık bin 471 lira 82 kuruşa çıkacak.

SINIR YÜKSELECEK
Ayrıca Ocak'ta bu ödemeden yararlanmak için aranan gelir sınırı da yükselecek. Bu yıl bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun (AGİ'siz net asgari ücretin 3'te 2'sinin) altında olması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN