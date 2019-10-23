Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar ve euro düşüşe geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen tarihi zirve gündeme bomba gibi oturdu. Zirveden çıkan kararların yankıları sürerken ekonomide kritik gelişmeler yaşandı. Dolar ve euro kurunda etkisini gösteren Erdoğan-Putin zirvesi sonrası piyasalarda düşüş yaşandı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar olur? İşte haberin ayrıntıları...

Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği tarihi görüşme piyasalarda da etkisini gösterdi.Dolar/TL, dün akşam Rusya ile varılan mutabakat sonrası uluslararası piyasadaki düşüşünü bugüne de taşıdı. Dolar şu sıralarda 5,7795 liradan euro ise 6,4280 liradan işlen görüyor.

Dün 5,8637'ye kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın ardından düşüşe geçerek 5,7883'ü görmüştü ve günü yüzde 0,05 azalışla 5,8084'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERDEN YORUM

Analistler, mutabakat sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığının belirtilmesinin jeopolitik risk iştahını azalttığını ve TL üzerindeki baskının ortadan kalktığını ifade etti.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında, Brexit gelişmeleri ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLUR?

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verisinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,78'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,90'ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

