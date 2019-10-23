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Dolar/TL ne kadar oldu? Trump "yaptırımları kaldırıyoruz" dedi dolar sert düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRIYORUZ DEDİ DOLAR SERT DÜŞTÜ

Son dakika haberi: ABD Başkanı 'ın konuşmasının ardından karşısında hızla erimeye başladı. Dolar TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,72'lere kadar geriledi.

ABD Başkanı 'ın 'da yaptığı güvenli bölge konuşmasında 'ye yönelik yaptırım kararının kaldırılmasıyla ilgili emri verdiğini açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı.

Son dakika: Trump'ın açıklamalarının ardından Dolar/TL ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum |CANLI SON DAKİKA: TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN DOLAR/TL NE KADAR OLDU? İŞTE DÖVİZ KURUNDA SON DURUM |CANLI

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Trump'ın konuşmasının ardından karşısında hızla erimeye başladı. Dolar TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,72'lere kadar geriledi.

TRUMP: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI EMRETTİM

ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

EURODA SON DURUM

Euro ise 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığına kadar geriledi.

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