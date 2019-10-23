Dolar/TL ne kadar oldu? Trump "yaptırımları kaldırıyoruz" dedi dolar sert düştü

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından dolar TL karşısında hızla erimeye başladı. Dolar TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,72'lere kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı güvenli bölge konuşmasında Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının kaldırılmasıyla ilgili emri verdiğini açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ



Trump'ın konuşmasının ardından dolar TL karşısında hızla erimeye başladı. Dolar TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,72'lere kadar geriledi.



TRUMP: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI EMRETTİM



ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

EURODA SON DURUM



Euro ise 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığına kadar geriledi.



