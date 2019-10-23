Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan ve yüzde 1,94 artarak 99.785,16 puana çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile bilişim oldu.
Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
- İşte YPG'ye büyük darbenin vurulduğu Resulayn!
- Volkswagen: Türkiye dışında alternatif aramıyoruz
- Bakan açıkladı! Akdeniz ile Ege arasında hizmete giriyor...
- Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar düşüşe geçti
- Tüketici güven endeksi ekim rakamları açıklandı
- Evde bakıma 1.471 TL
- Türk Hava Yolları üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki!
- Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’a haciz şoku
- Girişimciye yeni destek müjdesi
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması
- Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"
- Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...
- Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar