Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre motorin fiyatına 7 kuruşluk bir zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

İstanbul'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.