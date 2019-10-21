Motorine zam
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre motorin fiyatına 7 kuruşluk bir zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı.
Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
İstanbul'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.
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