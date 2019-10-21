21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Motorine zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2019
MOTORİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre motorin fiyatına 7 kuruşluk bir zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN