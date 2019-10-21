21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen Bulgar ve Yunanlar, kentte yoğunluk oluşturuyor! Nüfus 10 bin artıyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2019
EDİRNE'YE YUNAN VE BULGAR AKINI!

Bulgar ve Yunanlar iğneden ipliğe tüm alışverişleri için ’yi mesken tuttu. Hafta sonu nüfusu 10 bin artan şehirde, kalacak yer bulmak için aylar öncesinden rezervasyon gerekiyor.

Edirne'ye Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışveriş yapamaya gelenler, hafta sonları kentte büyük yoğunluk oluşturuyor. 'de Yunan ve Bulgar turistin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri 'Ulus Pazarı' oluyor. Turistler en çok deterjan, tuvalet kağıdı ve çocuk bezi alıyor. Gıda ürünlerinde ise yufka, baklava, peynir ve zeytin başı çekiyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Otellerimiz hafta sonları tamamen doluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli" diye konuştu. Esnafa, Yunanca ve Bulgarca kurs verdiklerini anlatan Zıpkınkurt, "Esnafımız turistlerle rahat konuşuyor" dedi.



Türk bayraklı tişörtüyle alışveriş yapan Alexander isimli Bulgar , "Benim atalarım 'de yaşamış. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

ANTALYA REKOR TAZELEDİ
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran , 9.5 ayda 14 milyon turisti aşarak tarih yazdı. Kültür ve İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti. 193 ülkenin vatandaşlarını misafir eden kente gelen turistlerin milliyetlerine göre ise ilk sırada yer aldı. 1 Ocak-15 Ekim arasında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yıllara göre bu yıl sezonun da uzadığına dikkati çekerek, "Mayıs ile Eylül arası yüksek sezon olarak değerlendirilirdi, bu yıl Nisan'da hareketlilik başladı ve Ekim'de hâlâ hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici" şeklinde konuştu. Antalya'nın 16 milyon turist sayısına ulaşarak bu yılı yeni rekorla tamamlaması hedefleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN