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Otomotiv gaza bastı | İşte markaların yıl sonu fırsatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2019
OTOMOTİV GAZA BASTI

Kamu bankalarının indirimleri pazarını hareketlendirirken, firmalar da kampanyalara hız verdi. Araç almak isteyenleri; sıfır faiz, 36 aya varan vade ve takas indirimi gibi fırsatlar bekliyor.

Yıl sonu yaklaşırken, firmaları kampanya yarışına girdi. 3 kamu bankasının 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' sektörü hareketlendirirken; firmalar kampanyalarıyla dikkatleri çekmeye çalışıyor.

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