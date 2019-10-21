Alışverişte tuzak var!

Alışveriş yaparken dikkatli olmalıyız. Çünkü hileciler her yerde... Kimi zaman yoğurtta, peynirde ve ette, kimi zaman market rafında, kimi zaman da kasada...

Gazetelere geçen hafta bir haber yansıdı. Tarım Bakanlığı içine hile karıştırılan, hatta zehirli madde konulan gıdaları ve bunları yapan firmaları yayınladı. Yediğimiz et et değil, sucuk sucuk değil. Yoğurtta jelatin, biberde boya, köftede domuz var... Sucukta sakatat, peynirde kireç, çikolatada ilaç var... Bunların hepsi var ama üretenlerde vicdan da insaf da yok. Ürünleri toplatmak yetmiyor, para cezası da yeterli gelmiyor, 1 günlük ciroları bile değil. İnsan sağlığı ile oynayanlara hapis cezası verilmeli, ticaretten de men edilmeli... Aldığımız ürünleri analiz edecek halimiz yok. Markalara güveniyoruz. Bir de denetimlere. Umarız bu denetimler çok daha fazla yapılır. Bizim de güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmaktan başka çaremiz yok ki zaman zaman 'çok büyük' sandığımız markalarda bile bu tür hileler çıkıyor, şaşırıp kalıyoruz. Para hırsı 'küçük', 'büyük' dinlemiyor.