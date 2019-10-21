Alışverişte tuzak var!
Alışveriş yaparken dikkatli olmalıyız. Çünkü hileciler her yerde... Kimi zaman yoğurtta, peynirde ve ette, kimi zaman market rafında, kimi zaman da kasada...
Gazetelere geçen hafta bir haber yansıdı. Tarım Bakanlığı içine hile karıştırılan, hatta zehirli madde konulan gıdaları ve bunları yapan firmaları yayınladı. Yediğimiz et et değil, sucuk sucuk değil. Yoğurtta jelatin, biberde boya, köftede domuz var... Sucukta sakatat, peynirde kireç, çikolatada ilaç var... Bunların hepsi var ama üretenlerde vicdan da insaf da yok. Ürünleri toplatmak yetmiyor, para cezası da yeterli gelmiyor, 1 günlük ciroları bile değil. İnsan sağlığı ile oynayanlara hapis cezası verilmeli, ticaretten de men edilmeli... Aldığımız ürünleri analiz edecek halimiz yok. Markalara güveniyoruz. Bir de denetimlere. Umarız bu denetimler çok daha fazla yapılır. Bizim de güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmaktan başka çaremiz yok ki zaman zaman 'çok büyük' sandığımız markalarda bile bu tür hileler çıkıyor, şaşırıp kalıyoruz. Para hırsı 'küçük', 'büyük' dinlemiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kredi çekecek olanlar dikkat!
- Vergi sisteminde dev reform
- Azınlık cemaatlerinden Mehmetçik için toplu dua
- Herkesi ilgilendiriyor! Son gün belli oldu
- Emekliye 2.127 lira!
- Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?
- İstanbul’a Alman akını
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı!
- THY'den İstanbul tanıtımı
- Tarihi geçmiş ürünlerde hile...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"
- Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı! Türkiye ile ABD'nin anlaşması PKK'yı çıldırttı
- Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu
- Bakan Hulusi Akar'dan çok sert tepki: Utanmaz ahlaksız alçaklar
- Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK'lılardan sınır karakoluna roketli saldırı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile bir taşla on kuş vuruldu!
- Özel harekat polisleri 'Barış Pınarı' için Suriye'ye doğru yola çıktı |Video
- Azerbaycan'ın efsane komutanı İbat Hüseyinli'den Mehmetçiğe destek