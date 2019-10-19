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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu... Vatandaşa destek artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2019
VATANDAŞA DESTEK ARTACAK

2020’de dar gelirlilere, yaşlılara, engellilere sağlanacak destek 7.4 milyar lira artacak. 2020 bütçesinden sosyal yardımlara 69.5 milyar lira ayrılacak.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Başkanlığı'na sunuldu. Vatandaşa hizmeti, desteği odağına alan bütçe yüzleri güldürecek. 2020 yılında yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek. Sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde ise 69.5 milyar lira olarak belirlendi. 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11.6 milyar lira kaynak sağlanacak.

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