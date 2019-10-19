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ASO ve İŞKUR'dan iş garantili eğitim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2019
İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

() ile Türkiye İş Kurumu () arasında, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde 'Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Ankara Sanayi Odası () ile Türkiye İş Kurumu () arasında, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde 'Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü' imzalandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Yetiştirdiğimiz insanlar bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilecek."dedi.

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