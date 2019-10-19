2 milyon işyerine teşvik! İlk kez işe girenın faturası devletten...
Giriş Tarihi: 19.10.2019
İlk kez işe başlayacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak.
İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak. Hükümet, bu yıl 9.6 milyon sigortalıya 12 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verirken, gelecek yıl da işe ilk kez alınacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İlk kez işe başlayacak kişilerin işverene maliyeti minimize edilecek.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- İstanbul'un tarihinde bir ilk!
- Aidat ödemeyenler dikkat! Evinizden olmayın
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?
- İş garantili eğitim
- Damat’tan uçan ceketler!
- Vatandaşa destek artacak
- Piyasalarda zafer kutlaması!
- Bankalar Birliği'nden 'yapılandırma' duyurusu
- Mahkemeden Booking.com hakkında karar
Daha Fazla Gör
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı