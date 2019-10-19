Piyasalarda zafer kutlaması! Borsa yükseldi dolar ve faiz sert düştü...
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlı tutumunun sonrasında ABD ile önceki gün varılan anlaşma piyasalarda da yankı buldu. Barış Pınarı Harekatı’nın anlaşmayla sonuçlanmasının ardından piyasalar zafer kutlaması yaptı. Borsa hızla yükselirken, dolar ve faiz sert düştü.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlı tutumunun sonrasında ABD ile önceki gün varılan anlaşma piyasalarda da yankı buldu. Anlaşma ile birlikte ABD'yle ilişkilere yönelik risklerin ve yaptırım kararlarının da ortadan kalkması, TL varlıkları şaha kaldırdı. Anlaşma öncesinde 5.93 lira seviyesinde bulunan dolar, dün 5.75 liraya kadar geriledi. TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Euro da 6.40 liraya kadar geriledi.
TÜRK HİSSELERİNE HÜCUM
Borsa İstanbul'da endeks yüzde 4'e yakın yükselerek 98 binin üstüne çıktı. 2 yıllık tahvilin faizi 1.08 puan gerileyerek yüzde 14.58'e indi. Perşembe günkü alımlarla birlikte Türkiye ETF'sine bu haftaki toplam giriş 10.5 milyon dolar oldu. MSCI Turkey ETF'si perşembe günü yüzde 3.6 ile 18 Temmuz'dan bu yana en güçlü girişi kaydetti.
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