Katılım sigortacılığı yüzde 70’in üzerinde büyüdü
Katılım sigortacılığı 2 milyar 262 milyon lira prim üretimi gerçekleştirerek yüzde 71 büyüme sağladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘Şirket olarak 2019’da da yükselişimizi sürdürüyoruz. Katılım sigortacılığı sektörün derinleşmesine ve gelişimine önemli katkılar sunuyor’ dedi...
Özellikle faiz hassasiyeti olan kesimlerin büyük ilgi gösterdiği katılım sigortacılığı, ülkemizde yaygınlaşmaya ve piyasada yer bulmaya devam ediyor. Katılım sigortacılığının sektörün derinleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım sigortacılığı ilk 8 ayda yüzde 71.5 büyüme kaydetti. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta Bireysel Emeklilik Sistemi olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz" dedi.
EĞITIM GÜVENCESİ
Katılım Emeklilik'in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini belirten Sincek, "2017'den itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye'deki büyük potansiyel gözler önüne serildi. Düzenlemeye en hazır şirket olarak sunduğumuz ürünlerle hayat branşında yüzde 32 pazar payına sahip olduk. Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var" şeklinde konuştu. Sincek, şöyle devam etti: "Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünümüzle, öngörülen eğitim süresine göre ailelere finansal güvence için farklı alternatifler sunuyoruz. Eğitim sigortamız sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor. Ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim standartlarını eğitim hayatı boyunca koruyabilecek teminatı sunuyoruz."
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