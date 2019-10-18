Ev satışlarına faiz dopingi

Merkez Bankası’nın Temmuz’daki faiz indiriminin ardından düşen konut kredi faizleri, Eylül’de etkisini gösterdi. Geçen ay kredili konut satışları % 410.2 arttı.

satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre,146 bin 903 oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 oranında artış göstererek 57 bin 811'e yükseldi.konut kredi faizlerindeki indirimin somut etkisinin Eylül ayında net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payıÖzel bankaların da faizleri yüzde 1'in altına düşürmesi halinde bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.konut kredi faizlerinin yüzde0.99'a kadar inmesiyle bir süredirertelenen konut talebinin alımadöndüğünü söyledi. Elmas,"Maliyet artışlarının ev fiyatlarınayansıtılmadığı bu süreçte evalacak vatandaşlarımız, bu fiyatve oranlardan yararlanarak ciddibir kazanç elde edeceklerdir"açıklamasında bulundu.ise kredili satışlardaki yüzde410'luk artışın, alıcının şirketkampanyalarından çok bankalarayöneldiğinin ispatı olduğunukaydetti. Erkurtoğlu, "İnşaatmaliyetlerindeki artış vebüyükşehirlerdeki arsa sorununugöz önüne alırsak, 2020'defiyatlar daha yüksek olacaktır"diye konuştu.