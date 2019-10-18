Ev satışlarına faiz dopingi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Merkez Bankası’nın Temmuz’daki faiz indiriminin ardından düşen konut kredi faizleri, Eylül’de etkisini gösterdi. Geçen ay kredili konut satışları % 410.2 arttı.Eylül'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.4 artarak 146 bin 903 oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 oranında artış göstererek 57 bin 811'e yükseldi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut kredi faizlerindeki indirimin somut etkisinin Eylül ayında net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 39.4'e çıktı. Özel bankaların da faizleri yüzde 1'in altına düşürmesi halinde bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.
FİYATLAR ARTACAK
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut kredi faizlerinin yüzde 0.99'a kadar inmesiyle bir süredir ertelenen konut talebinin alıma döndüğünü söyledi. Elmas, "Maliyet artışlarının ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev alacak vatandaşlarımız, bu fiyat ve oranlardan yararlanarak ciddi bir kazanç elde edeceklerdir" açıklamasında bulundu. AYİDER Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu ise kredili satışlardaki yüzde 410'luk artışın, alıcının şirket kampanyalarından çok bankalara yöneldiğinin ispatı olduğunu kaydetti. Erkurtoğlu, "İnşaat maliyetlerindeki artış ve büyükşehirlerdeki arsa sorununu göz önüne alırsak, 2020'de fiyatlar daha yüksek olacaktır" diye konuştu.
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