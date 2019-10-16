Türkiye film merkezi oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema salonlarının yaygınlaştırılması ve artırılması talimatının ardından, 3 milyar liranın üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşan sektöre destek paketi de yaşama geçti. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve ihraç edilen dizi ve filmler desteklenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema salonlarının yaygınlaştırılması ve artırılması talimatının ardından, 3 milyar liranın üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşan sektöre destek paketi de yaşama geçti. 150 ülkeye ihraç edilen, 2 milyar liraya yakın ihracat geliriyle ABD'den sonra ikinci sırada yer alan, dünyada 500 milyon kişi tarafından takip edilen Türk dizileri desteklenecek. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli ve ortak dizi filmlere maddi destek sağlanacak. Bu destek uzun metrajlı sinema film yapımında başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sine kadar olacak. Dizi film desteğinde filmin en az 3 kıtaya, 10 ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi koşulu aranacak. Yabancı film ve dizilere Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'una kadarı geri ödenecek. Yabancı film çekimlerinde en az 1 Türk vatandaşı çalıştırılacak. Sinema salonu işletmecisine yerli film gösterim desteği verilecek.



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