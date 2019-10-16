Türkiye film merkezi oluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema salonlarının yaygınlaştırılması ve artırılması talimatının ardından, 3 milyar liranın üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşan sektöre destek paketi de yaşama geçti. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve ihraç edilen dizi ve filmler desteklenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema salonlarının yaygınlaştırılması ve artırılması talimatının ardından, 3 milyar liranın üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşan sektöre destek paketi de yaşama geçti. 150 ülkeye ihraç edilen, 2 milyar liraya yakın ihracat geliriyle ABD'den sonra ikinci sırada yer alan, dünyada 500 milyon kişi tarafından takip edilen Türk dizileri desteklenecek. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli ve ortak dizi filmlere maddi destek sağlanacak. Bu destek uzun metrajlı sinema film yapımında başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sine kadar olacak. Dizi film desteğinde filmin en az 3 kıtaya, 10 ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi koşulu aranacak. Yabancı film ve dizilere Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'una kadarı geri ödenecek. Yabancı film çekimlerinde en az 1 Türk vatandaşı çalıştırılacak. Sinema salonu işletmecisine yerli film gösterim desteği verilecek.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman?
- IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
- KOBİ’lere e-ticaret desteği
- Trafik kazası yapanlar dikkat!
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- İş fikirleri hayata geçecek
- Emekliye üç maaş avans! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır?
- 5 ilde lojman satışı başlıyor
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- Borsa, günü yükselişle tamamladı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
- HDP'den Barış Pınarı Harekatı sonrası skandal çağrı
- Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...