16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Araba alma fırsatı | Taşıt kredisi faizleri 1.5 yılın en düşüğünde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2019
ARABA ALMA FIRSATI

Taşıt kredileri yüzde 0.49’a kadar gerilerken, otomobil alımı için fırsat oluştu. Ortalama taşıt kredisi faizleri yüzde 1.42 ile 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürüyor. Hem Merkez Bankası'nın kararları hem de 3 kamu bankasının yerli üretimi desteklemek için hazırladığı kampanya ile oranlar yüzde 0.49'a kadar geriledi. Ağırlıklı ortalama taşıt kredisi faiz oranları ise Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1.42 ile son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN