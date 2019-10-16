Araba alma fırsatı | Taşıt kredisi faizleri 1.5 yılın en düşüğünde
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Taşıt kredileri yüzde 0.49’a kadar gerilerken, otomobil alımı için fırsat oluştu. Ortalama taşıt kredisi faizleri yüzde 1.42 ile 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürüyor. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararları hem de 3 kamu bankasının yerli üretimi desteklemek için hazırladığı kampanya ile oranlar yüzde 0.49'a kadar geriledi. Ağırlıklı ortalama taşıt kredisi faiz oranları ise Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1.42 ile son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.
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