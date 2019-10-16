5 ilde lojman satışı başlıyor

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak. Ülke genelinde 50 bin lojman satılacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 16 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak. Ülke genelinde 50 bin lojman satılacak. Bu kapsamda yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak. Açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarında oturanların, öncelikli alma hakkı olacak. Memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak. Peşine yüzde 10 indirim olacak.



İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.9

Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.5, genç işsizlik oranı yüzde 27.1 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 517 bin kişi olarak kaydedildi.



KONUTTA STOKLAR ERİYOR

Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son 1 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Eylül'de peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet kullanımı ise yüzde 22 olarak belirlendi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yeni konut satışlarında peşinat ve banka kredisinin arttığını görüyoruz" dedi.



FİRMA İLE İLİŞKİYİ KESTİK

CARREFOURSA, kendi markası ile zeytinyağı üretimi yaptırdığı ve ürünlerde yağ asidi etil esterleri çıkan Efendioğulları Zeytinyağı firması ile ilişkisini kestiğini açıkladı. Firma, uygunsuzluğu 2017 yılında tespit edip, ürünleri reyondan kaldırdıklarını belirtti.



HİLELİ ÜRÜN LİSTESİNDE BİRLİK BAŞKANI DA VAR

Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürünler listesinde Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz'ın sahibi olduğu Fer Bal da yer aldı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, ihraç yetkilerinin olmadığını, gereğini kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

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