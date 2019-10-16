Dolar oyunu bozuldu | Piyasa tehditlere boyun eğmiyor
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini umursamadı. Dün yaptırımların açıklanmasına rağmen döviz düştü, borsa çıktı... Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi de dün kapanışı yüzde 1.36 değer kazancıyla 95 bin 257 puandan yaptı.ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" mesajıyla yükselişe geçen dolar, dün açıklanan yaptırımları umursamadı. Türkiye'nin güçlü ekonomisi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozdu. Türk Lirası'na değer kaybettirme operasyonu işe yaramadı. Dolar kuru dün sabah açılışında geriledi. Ardından tekrar yükselişe geçen dolar/TL günü ise düşüşle tamamladı. Dolar dün gün içinde en yüksek 5.9342, en düşük 5.8604 lirayı gördü. Günü 5.8970 liradan kapattı. Önceki gün yükselişe geçen euro da dolar gibi günü düşüşle tamamladı. 6.55 lira seviyesine kadar çıkan euro, sabah 6.51 lira seviyesine geriledi. Günü ise 6.48 lira seviyesinden kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi de dün kapanışı yüzde 1.36 değer kazancıyla 95 bin 257 puandan yaptı.
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