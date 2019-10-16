16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Araca değer parası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TRAFİK KAZASI YAPANLAR DİKKAT!

'de her gün yüzlerce maddi hasarlı gerçekleşiyor. Trafik kazası yapanlar dikkat! Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka şirketlerinden talep edin.

Türkiye'de her gün yüzlerce maddi hasarlı gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu olan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Bunun tazmini de mümkün olabiliyor. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Ödenmemesi durumunda ise 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN