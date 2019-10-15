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Borçlu şirketlere yapılandırma fırsatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019
BORÇLU ŞİRKETLERE YAPILANDIRMA FIRSATI

Türkiye Birliği borçlu şirketlere yapılandırma müjdesi verdi. Uygulama 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için başladı. Küçük ölçekli şirketler için de onay bekleniyor.

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için yapılandırma müjdesi geldi. İlk adım 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için atılırken, küçük şirketlerde uygulamaya başlanması için de onay beklendiği duyuruldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı. Duyuruda, finansal yeniden yapılandırma sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuruda bulunabileceği bildirildi. Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup, Çerçeve Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacaktır."

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