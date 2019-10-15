Borçlu şirketlere yapılandırma fırsatı
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Türkiye Bankalar Birliği borçlu şirketlere yapılandırma müjdesi verdi. Uygulama 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için başladı. Küçük ölçekli şirketler için de onay bekleniyor.Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için yapılandırma müjdesi geldi. İlk adım 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için atılırken, küçük şirketlerde uygulamaya başlanması için de onay beklendiği duyuruldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı. Duyuruda, finansal yeniden yapılandırma sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuruda bulunabileceği bildirildi. Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup, Çerçeve Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacaktır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Çalışan annelere aylık 650 TL destek!
- Doktora öğrencisine 4.500 TL burs
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Turizm coştu! "75 milyon hedefi tutar"
- 10 bin engelliye mesleki eğitim
- Emekliye ek zam!
- Yüzde 63 arttı! Dikkat çeken veri...
- Rastgele kart dağıtan yandı!
- Otogaz fiyazlarına 6 kuruş zam
Daha Fazla Gör
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video
- Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!
- 2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Fransa Türkiye hangi kanalda? Milli maç Fransa Türkiye şifreli mi?
- ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
- Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Münbiç nerede?
- DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kayıt tarihleri!