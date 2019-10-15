IMF, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yükseltti
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Uluslararası Para Fonu (IMF) , 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncelledi.
Uluslararası Para Fonu, 2019 yılı için Türkiye ekonomisi büyüme beklentisini yüzde -2.5'ten yüzde 0.2'ye revize etti.
POZİTİF YÖNLÜ REVİZE
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamada bulundu. IMF, 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncelledi.
2020 TAHMİNİ DE DEĞİŞTİ
Uluslararası Para Fonu, 2020 beklentisini ise yüzde 2.5'ten yüzde 3'e revize etti.
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