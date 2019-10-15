IMF, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yükseltti

Gelen son dakika bilgisine göre; Uluslararası Para Fonu (IMF) , 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncelledi.

Uluslararası Para Fonu, 2019 yılı için Türkiye ekonomisi büyüme beklentisini yüzde -2.5'ten yüzde 0.2'ye revize etti.

POZİTİF YÖNLÜ REVİZE

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamada bulundu. IMF, 2019 yılında Türkiye ekonomisi için olan yüzde -2.5 daralma beklentisini pozitif yüzde 0.2 olarak güncelledi.

2020 TAHMİNİ DE DEĞİŞTİ

Uluslararası Para Fonu, 2020 beklentisini ise yüzde 2.5'ten yüzde 3'e revize etti.