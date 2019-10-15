Borsa, günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan ve yüzde 1,36 artarak 95.257,61 puana çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izledi.
Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından izlendiğini ifade etti.
Yarın, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Çalışan anneye ayda 650 TL!
- IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
- THY, Vancouver'e tarifeli seferler başlatacak
- Dijital ekonomiye gelir vergisi geliyor
- KDV uygulamasında önemli yenilik
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- "ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir"
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman?
- Sinyal almayan cep telefonları kapatılacak
- Son 1,5 yılın en düşük seviyesinde
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
- HDP'den Barış Pınarı Harekatı sonrası skandal çağrı
- Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- Meral Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu... |Video
- Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inlerini A Haber görüntülendi
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: ABD'nin Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü yoktur
- Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video
- İYİ Parti'den büyük tepki çeken skandal Devlet Bahçeli paylaşımı