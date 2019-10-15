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Doktora öğrencisine 4.500 TL burs

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019
DOKTORA ÖĞRENCİSİNE 4.500 TL BURS

Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen 'nın yeni çağrısı açıldı.Seçilen doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.

Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısı açıldı. Bu kapsamda, programa kabul edilen doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bu bursun yüzde 75'ini , yüzde 25'ini özel sektör kuruluşları karşılayacak. Doktora öğrencileri, belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirirlerse doktora döneminde çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme hakkı kazanacak. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin 2 katından az, yani bu yıl itibarıyla 5 bin 116 liranın altında olamayacak. Çağrıyı duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz" dedi.

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