10 bin engelliye mesleki eğitim
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli kararlara imza atıldı.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli kararlara imza atıldı. 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, sendika yönetimlerinde en az 1 kadın üye bulunması gibi kararlar alındı.
MEYVE-SEBZEYE HİBE DESTEĞİ
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını belirterek, "IPARD kapsamında, yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi" ifadelerini kullandı.
ANTEP FISTIĞI ÇİN SEDDİ'Nİ AŞIYOR
Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatında rotayı Asya'ya çevirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk 8 ayda 6.5 milyar lirayı geçen yaş sebze ve meyve ihracatında yeni rotayı çizdi: "Filipinler'e ilk defa yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştiriliyor. Çin'e kiraz ihracatı Ağustos ayı itibariyle gerçekleşti, Antep fıstığı da ihraç edeceğiz."
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