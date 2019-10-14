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Dikkat! Evlilik öncesi edinilen mallar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2019
DİKKAT! EVLİLİK ÖNCESİ EDİNİLEN MALLAR...

Ayrılan çiftlerin mal paylaşımında ne zaman edinildiği, miras olup olmadığı, kira geliri bulunup bulunmaması önem taşıyor. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler öncesi sözleşme yapıyor. Peki kanunlar bu konuda ne diyor? Evlenmeden önceki edinilmiş mallar paylaşılır mı? Örnek hesaplama ve detaylar haberimizde...

Mal paylaşımı rejimiyle ilgili çeşitli durumlar yasalarımızda tarif edilmiş durumda. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler öncesi sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeyi yapmayanlar için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kayınvalide ve kayınpederlerin endişe ettiği bir durum da var. Çocukları boşandığında hediye ettikleri gayrimenkullerin veya damada kalmasını istemiyorlar. Bu durumda yasa onlara yardım ediyor. Ancak kira gelirleri farklı değerlendiriliyor. Detaylarıyla anlatalım.

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